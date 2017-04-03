В Нижегородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Нижегородской области на 9%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 20 по 26 марта за медицинской помощью обратилось 18 975 человек. На карантин закрыто пять групп в четырех детсадах Нижнего Новгорода и Дзержинска. Во всех школах занятия идут в обычном режиме.

Специалисты напоминают, что в случае заболевания гриппом, необходимо сразу же обращаться к врачам и исключить посещения общественных мест. Также важно соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещения и проводить влажную уборку.