Апрель в Красноярске будет теплым и ветреным

Красноярцам пообещали переменчивый, но теплый апрель. Об этом 3 апреля рассказала ведущий синоптик Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

Наступивший апрель синоптики прогнозируют переменчивым, но очень теплым, как и все апрели начиная с 2007 года. Средняя по городу температура составит +2−3 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Осадков прогнозируется 25−30 мм, что примерно равно норме.

«До конца этой недели, начиная с 5 апреля и до 9 числа, осадки будут идти почти ежедневно в виде снега и мокрого снега. Самая холодная ночь будет на этой неделе уже сегодня — температура будет −5… −10 °С по территории. В дальнейшем, до конца недели, ночные температуры будут в пределах от 0 до -5. Дневные температуры +2… +7 °С и к выходным повысятся до +11», — пояснила Оксана Сальникова.

Синоптики предлагают красноярцам не расслабляться и не терять бдительности, так как до конца недели будет дуть сильный ветер с порывами до 15−20 м/с, который принесут циклоны, проходящие по северной территории края.

До 12—13 апреля в крае сохранятся осадки — мокрый снег и дождь, а затем, до 20 чисел месяца, установится сухая погода с малым количеством осадков. Температурный фон повысится — по ночам будет 0… +5, а днем столбики термометров будут показывать +10… +15, а в отдельные дни воздух будет прогреваться до +10°С ночью, а днем — до +17… +22. Пасха, которая приходится в этом году на 16 апреля, пройдет без сильного ветра и будет достаточно теплой: днем столбики термометров будут показывать +15 … +20.

Третья декада снова будет неустойчивой — подует ветер с порывами 15−20 м/сек, пойдут дожди. Ночные температуры снизятся до уровня +3… -2, а днем будут подниматься до +11… +16.