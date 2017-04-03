Леонид Юзефович прочтет текст «Тотального диктанта» в НГУ, об этом сообщает пресс-служба ежегодной акции по проверке грамотности.

«В этом году Тотальный диктант охватит абсолютно весь Новосибирск. Площадки откроются во всех районах города. Радует, что интерес проявляют не только те участники, которые уже закончили школу, но и те, кто до сих пор учатся там: так, например, в гимназии № 4 и гимназии № 9 подготовка к акции ведется инициативными группами старшеклассников», — рассказывает координатор по работе с площадками Тотального диктанта в Новосибирске Артём Веселов.

Участникам предоставляется возможность выбрать не только площадку, но и диктующего — в школах, вузах и библиотеках текст будут читать профессиональные филологи, преподаватели русского языка и литературы, а на ряде площадок — специально приглашенные «диктаторы».

В Новосибирском государственном университете диктант традиционно прочтёт его автор, в этом году им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

В России примут участие в акции все регионы, кроме Магаданской области, Ингушетии и Ненецкого автономного округа.

Также проверить свою грамотность смогут пассажиры 10 рейсов авиакомпании S7.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие — в 2015 году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 000 человек.