Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Американка умерла от лечения куркумой
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
14:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Леонид Юзефович прочтет текст «Тотального диктанта» в НГУ

Текст ежегодной акции по проверке грамотности также прочтет робот, а написать смогут пассажиры 10 рейсов авиакомпании S7, рассказали организаторы.

Источник: Вести - Новосибирск

Леонид Юзефович прочтет текст «Тотального диктанта» в НГУ, об этом сообщает пресс-служба ежегодной акции по проверке грамотности.

«В этом году Тотальный диктант охватит абсолютно весь Новосибирск. Площадки откроются во всех районах города. Радует, что интерес проявляют не только те участники, которые уже закончили школу, но и те, кто до сих пор учатся там: так, например, в гимназии № 4 и гимназии № 9 подготовка к акции ведется инициативными группами старшеклассников», — рассказывает координатор по работе с площадками Тотального диктанта в Новосибирске Артём Веселов.

Участникам предоставляется возможность выбрать не только площадку, но и диктующего — в школах, вузах и библиотеках текст будут читать профессиональные филологи, преподаватели русского языка и литературы, а на ряде площадок — специально приглашенные «диктаторы».

В Новосибирском государственном университете диктант традиционно прочтёт его автор, в этом году им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

В России примут участие в акции все регионы, кроме Магаданской области, Ингушетии и Ненецкого автономного округа.

Также проверить свою грамотность смогут пассажиры 10 рейсов авиакомпании S7.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие — в 2015 году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 000 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тысячи людей без света, поваленные деревья, сорванные крыши: в области бушует ураган
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Путин ответил на вопрос об ограничениях в интернете
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
«Неприкасаемые» на дорогах: ГИБДД готовит серьезную реформу Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь