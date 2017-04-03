Леонид Юзефович прочтет текст «Тотального диктанта» в НГУ
Текст ежегодной акции по проверке грамотности также прочтет робот, а написать смогут пассажиры 10 рейсов авиакомпании S7, рассказали организаторы.
Текст ежегодной акции по проверке грамотности также прочтет робот, а написать смогут пассажиры 10 рейсов авиакомпании S7, рассказали организаторы.
Леонид Юзефович прочтет текст «Тотального диктанта» в НГУ, об этом сообщает
«В этом году Тотальный диктант охватит абсолютно весь Новосибирск. Площадки откроются во всех районах города. Радует, что интерес проявляют не только те участники, которые уже закончили школу, но и те, кто до сих пор учатся там: так, например, в гимназии № 4 и гимназии № 9 подготовка к акции ведется инициативными группами старшеклассников», — рассказывает координатор по работе с площадками Тотального диктанта в Новосибирске Артём Веселов.
Участникам предоставляется возможность выбрать не только площадку, но и диктующего — в школах, вузах и библиотеках текст будут читать профессиональные филологи, преподаватели русского языка и литературы, а на ряде площадок — специально приглашенные «диктаторы».
В Новосибирском государственном университете диктант традиционно прочтёт его автор, в этом году им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.
В России примут участие в акции все регионы, кроме Магаданской области, Ингушетии и Ненецкого автономного округа.
Также проверить свою грамотность смогут пассажиры 10 рейсов авиакомпании S7.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие — в 2015 году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 000 человек.