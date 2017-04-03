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15:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани определили самую активную школу

(Казань, 3 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани выбрали самую активную школу, приурочив конкурс к Году экологии.

Источник: ИА Татар-информ

Образовательное учреждение выбиралось по следующим критериям: насколько активно в нем развит спорт, творчество и экология. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил молодежный советник Молодежного правительства РТ Мурат Димитров.

В конкурсе приняли участие учащиеся 7−9-х классов. Организатор конкурса — Молодежное правительство РТ — выявлял среди казанских школ те, что более всего приобщены к спорту, физической культуре, экологии, творчеству и здоровому и активному образу жизни.

Итоги конкурса «Самая активная школа Казани» подвели в спортивном комплексе «Тезуче». В результате первое место заняла 54-я школа, на втором месте — 161-я школа, на третьем — 37-я гимназия. Все участники получили экотетрадки от Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Победителям в качестве приза вручили кубок «Самая активная школа», а также очиститель воздуха, билеты на квест и на колесо обозрения. За второе и третье места участники получили бесплатные билеты в батутный центр.

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