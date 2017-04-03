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13:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Уровень воды в районе Нижнего Новгорода понизился за неделю с 27 марта по 2 апреля

Ранее сообщалось, что метеорологи прогнозируют паводок в 2017 году на уровне среднемноголетних значений.

Уровень воды в районе Нижнего Новгорода понизился за неделю с 27 марта по 2 апреля. Как заявил по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода глава администрации города Сергей Белов, руководитель ГО ЧС доложил о состоянии паводковой ситуации в городе.

Согласно информации, уровень воды за неделю немного понизился. «Но это не говорит о том, что нужно расслабиться и у нас паводковый период прошёл», — отметил сити-менеджер, добавив, что на текущей неделе ожидаются положительные температуры, а значит начнётся таяние снега и повышение уровня воды.

Ситуация с паводком всё ещё находится на контроле. По словам главы муниципалитета, руководители подтопляемых районов города заказали пожарные рукава и мотопомпы. В конце месяца будет принято решение о закупке дополнительных материалов, которые будут необходимы.

Ранее сообщалось, что уровень воды в районе Нижнего Новгорода за сутки 26 марта прибавился на 8 см.

Ранее сообщалось, что метеорологи прогнозируют паводок в 2017 году на уровне среднемноголетних значений.

Cпециалисты предполагают что в районе Нижнего Новгорода не должно быть очень высоких уровней воды, если не произойдёт внештатных ситуаций на водохранилищах.

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