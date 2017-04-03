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14:15 (мск), источник: Tengrinews

Аэропорт Семея закрыли на реконструкцию

Пассажирам придется добираться до города на автобусе из аэропорта Усть-Каменогорска.

Источник: Tengrinews

Аэропорт Семея закрыли на реконструкцию до 10 апреля, из аэропорта Усть-Каменогорска в Семей будет курсировать автобус, сообщает YK-news.kz.

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Как пояснили в аэропорту Семея, причиной таких неудобств стала реконструкция воздушной гавани.

По данным издания, теперь пассажирам, которые собирались лететь в Семей из Алматы и Астаны, придется транзитом посещать Усть-Каменогорск и из него добираться до конечной точки на автобусе.

Автобус будет отправляться из аэропорта в Усть-Каменогорске спустя 40 минут после прибытия авиарейса в областной центр. Стоимость билета составит 1 600 тенге.

Подробную информацию можно узнать в справочных аэропортов в Усть-Каменогорске: 8 (7232) 24−23−23, 8 (7232) 77−84−84, а также в Астане: 8 (7172) 70−29−99, и Алматы: (7272) 70−33−33.

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