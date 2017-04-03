Аэропорт Семея закрыли на реконструкцию
Пассажирам придется добираться до города на автобусе из аэропорта
Пассажирам придется добираться до города на автобусе из аэропорта
Аэропорт Семея закрыли на реконструкцию до 10 апреля, из аэропорта
Как пояснили в аэропорту Семея, причиной таких неудобств стала реконструкция воздушной гавани.
По данным издания, теперь пассажирам, которые собирались лететь в Семей из Алматы и Астаны, придется транзитом посещать
Автобус будет отправляться из аэропорта в
Подробную информацию можно узнать в справочных аэропортов в Усть-Каменогорске: