Аэропорт Семея закрыли на реконструкцию до 10 апреля, из аэропорта Усть-Каменогорска в Семей будет курсировать автобус, сообщает YK-news. kz.

Как пояснили в аэропорту Семея, причиной таких неудобств стала реконструкция воздушной гавани.

По данным издания, теперь пассажирам, которые собирались лететь в Семей из Алматы и Астаны, придется транзитом посещать Усть-Каменогорск и из него добираться до конечной точки на автобусе.

Автобус будет отправляться из аэропорта в Усть-Каменогорске спустя 40 минут после прибытия авиарейса в областной центр. Стоимость билета составит 1 600 тенге.