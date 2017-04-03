Свердловских школьников оденут в качественную форму
Доверия магазинам нет.
Доверия магазинам нет.
В 2017 году в Свердловской области планируется проверить качество тканей, которые используются для производства школьной формы. Соответствующее предложение губернатору поступило от регионального министерства промышленности и науки.
Как отметил главы ведомства Сергей Пересторонин, качество формы в местных сетях не всегда соответствует требованиям безопасности. Встречается и фальсификация, когда маркировка на изделии не соответствует реальным параметрам материалов, а товары имеют сомнительное происхождение.
«Необходимо стимулировать производителей к приобретению оригинальных тканей, отвечающих установленным требованиям, чтобы сохранить здоровье наших детей», — добавил он.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области, проверки предлагается проводить ежегодно в
Стоит напомнить, что на сегодняшний день вся детская одежда должна соответствовать требованиям СанПиН. К примеру, иметь гигроскопичность не ниже 10%.