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14:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловских школьников оденут в качественную форму

Доверия магазинам нет.

Источник: УралИнформБюро

В 2017 году в Свердловской области планируется проверить качество тканей, которые используются для производства школьной формы. Соответствующее предложение губернатору поступило от регионального министерства промышленности и науки.

Как отметил главы ведомства Сергей Пересторонин, качество формы в местных сетях не всегда соответствует требованиям безопасности. Встречается и фальсификация, когда маркировка на изделии не соответствует реальным параметрам материалов, а товары имеют сомнительное происхождение.

«Необходимо стимулировать производителей к приобретению оригинальных тканей, отвечающих установленным требованиям, чтобы сохранить здоровье наших детей», — добавил он.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области, проверки предлагается проводить ежегодно в июле-августе, в период работы школьных базаров. В ревизии примут участие представители регионального Роспотребнадзора, прокуратуры области, а также специалисты текстильных и швейных предприятий.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день вся детская одежда должна соответствовать требованиям СанПиН. К примеру, иметь гигроскопичность не ниже 10%.

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