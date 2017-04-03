Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Ресторан в Мадриде, «отказавший» россиянкам, ответил на обвинения
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Американка умерла от лечения куркумой
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
14:09 (мск), источник: dostup1.ru

К среде в Челябинской области потеплеет до 10 градусов

В середине недели на Урал начнет поступать атлантический теплый воздух — 6—9 апреля будет по-весеннему тепло, начнется таяние снега.

Источник: AP 2017

Предстоящей ночью в Челябинской области похолодает до минус 18 — по информации синоптиков, к среде, 6 апреля, на Урал начнет поступать теплый воздух из Атлантики и температура днем повысится до плюс 10, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на вторник в регионе будет минус 8−13, в низинах — до 18, ветер северо-западный, его порывы могут достигать 15 метров в секунду, днем 4 апреля — от нуля до минус пяти, без существенных осадков, на дорогах — гололедица.

«Весной атмосфера становится особенно подвижной и переменчивой, похолодание не будет затяжным. В середине недели на Урал начнет поступать атлантический теплый воздух — 6—9 апреля будет по-весеннему тепло, начнется таяние снега», — сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии.

Как следует из краткосрочного прогноза, днем в среду будет около пяти, в четверг — десяти градусов со знаком «плюс». По ночам сохранятся минусовые значения — максимум 9−13 градусов.

Сильный паводок угрожает 34 населенным пунктам Южного Урала.

По информации челябинских синоптиков, на реках бассейна Тобола (Уй, Увелька, Тогузак, Синташта) и левых притоках Урала (Гумбейка, Зингейка, Большая Караганка) половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях Урала (до Магнитогорска) — с 5 апреля по 30 мая.

На реках Уй (Троицк — село Степное), Юрюзань (Трехгорный), Сим (Аша) и Увелька возможны заторы льда. При интенсивном снеготаянии в зону подтопления могут попасть отдельные жилые дома, приусадебные участки, дворы и дороги, расположенные в пониженных участках пойм рек (особенно рек бассейнов Ая, Сима, Юрюзани, Кусы, Урала) и участки перемерзших малых рек (Караталы-аята, Тогузака, Гумбейки, Зингейки, Большой Караганки, Берсуата), на которых вода пойдет поверх ледяного покрова, вызывая подтопления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинске обещают помыть все остановки
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Путин ответил на вопрос об ограничениях в интернете
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
«Неприкасаемые» на дорогах: ГИБДД готовит серьезную реформу Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь