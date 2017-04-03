Казань заняла второе место в рейтинге самых добрых городов России

За месяц столица Татарстана набрала 5748 баллов.

Казань в акции представлена на сегодняшний день 87 школами, 399 командами и 1773 участниками.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, набравший 18544 балла. Третье место у Химок — 4003 балла.

В десятку самых добрых городов также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец. Рейтинг опубликован на сайте добродела.рф.

Напомним, что акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта. Участником акции может стать любой человек, школа или город, готовые делом доказать заботу об окружающей среде.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на сайте добродела.рф. Каждый зарегистрированный участник будет получать задания, выполнив которые он должен будет прислать организаторам фотоотчет. Всего участникам акции предстоит пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Победитель акции получит два билета на поездку в любую точку России. Акция продлится до 1 июня.