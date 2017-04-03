Волжский народный хор выступил в Самарской филармонии

В свой юбилейный год Волжский хор продолжает радовать поклонников своего творчества необыкновенными концертными программами. Зрители самых разных возрастов пришли в этот день, чтобы услышать любимых артистов. Публика услышала лучшие сольные номера, игровые шуточные песни, старинные русские романсы, песни о родных краях и эмоциональные оркестровые аранжировки.

Известные солисты Волжского русского народного хора — заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева, заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин, обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов Елена Каплина, лауреат международного конкурса Оксана Сидорова и Станислав Иванов представили уже давно полюбившиеся песни: «Утес», «Выйду к Волге на заре», «Из-за острова на стрежень», «Колодники», «Я девчонка боевая», «Черемуха» и многое другое. Поразила зрителей виртуозная игра на гармони «Кубанской залихватской» дипломанта международного конкурса Дмитрия Данилина.

Молодые солисты Волжского хора впервые представили новые произведения — русская народная песня «Брови» в исполнении мужского квартета, старинный русский романс «Живет моя отрада…» в исполнении Дениса Хомицкого. Яркий дуэт сопрано и альта подарили зрителям молодые солисты Наталья Спиряева и Оксана Козлова. В завершении концерта прозвучала песня «Ах, Самара-городок» в исполнении всех солистов.

Артисты порадовали не только сольными произведениями, но и исполнениями в сопровождении всего хора и оркестра народных инструментов «Виртуозы Самары» Волжского русского народного хора.