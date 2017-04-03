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14:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Весны пока не будет: снег и гололед ожидаются в Казахстане

Ливни, снег и сильный ветер оказались отнюдь не первоапрельской шуткой погоды. Ветра зимы будут господствовать еще как минимум трое суток. Причины таких капризов рассказали в РГП «Казгидромет».

Источник: Sputniknews.kz

«Высотная барическая ложбина, связанная с циклоном, расположенным над Карским морем, будет определять погоду Казахстана в предстоящие трое суток. С этой ложбиной на территорию республики поступает холодный и влажный воздух с арктических широт. В связи с этим погода в начале апреля не по-весеннему холодная», — проинформировала ведущий инженер-синоптик Зайна Кульжабаева.

Холодные будни пока не отступят и в столице. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду, ожидаются переменная облачность и осадки.

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