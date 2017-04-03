Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
90-летний британец сменил пол
У легких нашли новые функции
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
14:05 (мск), источник: УНИАН

В Одессе активисты заблокировали отделения «Альфа-банка» и «Сбербанка» (фоторепортаж, видео)

Активисты побывали возле 6 отделений, где расклеивали листовки.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В центре Одессы активисты сегодня провели акцию протеста против работы в Украине банков России, заложив пенобетонными блоками вход в отделение «Альфа-банка» и мешками с песком — «Сбербанка».

Читайте также
В Украине прекращена выдача пенсий в «дочках» российских банков

Как передает корреспондент УНИАН, активисты общественной организации «Автомайдан Одессы» в понедельник на машинах с флагами Украины подъехали к одному из отделений российского «Альфа-банка», расположенного на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской. Они выложили стену из пенобетонных блоков высотой примерно 1 метр и облили фасад финучреждения красной краской, которая, по их словам, символизирует кровь.

У входа в отделение на стенах они расклеили листовки с информацией о том, что это банковское заведение принадлежит стране-агрессору, и вскоре оно будет закрыто, потому вкладчикам необходимо срочно забирать свои деньги. В числе надписей: «Внимание! Это банк страны-агрессора. Он финансирует оккупантов. Это банк не будет работать в украинской Одессе» и др.

Затем активисты отправились к отделению «Сбербанка», расположенному на улице Жуковского. Здесь они перед входом сделали баррикаду из нескольких мешков с песком, расклеили аналогичные листовки, облили фасад краской, а также поставили возле входа бутылку с зажигательной смесью («коктейль Молотова») и автомобильную шину. Кроме того, активисты поставили манекен в военной форме.

После этого колонна автомайдановцев (около 10 автомобилей) направилась дальше. Как пояснил УНИАН руководитель организации Евгений Резвушкин, в Одессе находится около 20 отделений вышеназванных банков. Он отметил, что активисты планируют сегодня провести акции протеста у большей части этих отделений.

По состоянию на 12.30, по словам Резвушкина, активисты побывали возле 6 отделений, где расклеивали листовки и пр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ Владимира Путина о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

После введения санкций российский «Сбербанк» заключил договор о продаже 100% акций дочернего украинского «Сбербанка» консорциуму инвесторов с участием латвийского «Норвик Банка», подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Россия может развязать широкомасштабную войну против Украины в ближайшее время - Atlantic Council
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Путин ответил на вопрос об ограничениях в интернете
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
«Неприкасаемые» на дорогах: ГИБДД готовит серьезную реформу Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь