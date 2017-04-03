В Кузбассе дачные воры прятались от полиции в тайге
Полицейские выследили злоумышленников по следам от лыж.
Полицейские выследили злоумышленников по следам от лыж.
В Кемеровской области два злоумышленника обворовывали дачи в одном из садовых обществ.
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Когда полицейский прибыл на место происшествия, он заметил на снегу возле дома потерпевшего следы от лыж. Участковый обнаружил еще 7 взломанных домов в садовом обществе. От одного из строений лыжные следы вели в сторону тайги. Полицейский и заявитель совместно на снегоходе выследили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Новокузнецка и поселка Кузедеево. Когда они узнали, что находятся в розыске за кражу в Кузедеево, они поселились в дачном поселке, где также промышляли воровством.
В настоящее время установлена их причастность к как минимум 7 преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до 6 лет лишения свободы.