В Кузбассе дачные воры прятались от полиции в тайге

В Кемеровской области два злоумышленника обворовывали дачи в одном из садовых обществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, к участковому полицейскому пункта полиции «Кузедеево» обратился садовод. Мужчина рассказал, что приехал проверить свой участок и обнаружил, что его дом обворовали, окна постройки были разбиты. Также он рассказал стражу порядка, что по дачному поселку бродят двое неизвестных.

Когда полицейский прибыл на место происшествия, он заметил на снегу возле дома потерпевшего следы от лыж. Участковый обнаружил еще 7 взломанных домов в садовом обществе. От одного из строений лыжные следы вели в сторону тайги. Полицейский и заявитель совместно на снегоходе выследили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Новокузнецка и поселка Кузедеево. Когда они узнали, что находятся в розыске за кражу в Кузедеево, они поселились в дачном поселке, где также промышляли воровством.

В настоящее время установлена их причастность к как минимум 7 преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до 6 лет лишения свободы.