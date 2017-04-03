Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12Ливни затопили Перу
13:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе дачные воры прятались от полиции в тайге

Полицейские выследили злоумышленников по следам от лыж.

В Кемеровской области два злоумышленника обворовывали дачи в одном из садовых обществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, к участковому полицейскому пункта полиции «Кузедеево» обратился садовод. Мужчина рассказал, что приехал проверить свой участок и обнаружил, что его дом обворовали, окна постройки были разбиты. Также он рассказал стражу порядка, что по дачному поселку бродят двое неизвестных.

Когда полицейский прибыл на место происшествия, он заметил на снегу возле дома потерпевшего следы от лыж. Участковый обнаружил еще 7 взломанных домов в садовом обществе. От одного из строений лыжные следы вели в сторону тайги. Полицейский и заявитель совместно на снегоходе выследили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Новокузнецка и поселка Кузедеево. Когда они узнали, что находятся в розыске за кражу в Кузедеево, они поселились в дачном поселке, где также промышляли воровством.

В настоящее время установлена их причастность к как минимум 7 преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Семилетнего омича Малахов позвал на передачу и познакомил с Кузьминым
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь