Кактус «вверх ногами» начали выращивать в «Аптекарском огороде»

Уникальный эксперимент по выращиванию кактуса «вверх ногами» начался в «Аптекарском огороде», сообщает пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.

Суть эксперимента заключается в следующем: два кактуса растут в одном горшке — один стандартно, а другой — «зеркально» и вверх тормашками. Поэтому со стороны создается впечатление, что одно растение произрастает из другого.

Необычный «зеркальный» суккулент уже успел стать «героем» соцсетей: посетители охотно его фотографируют и пытаются понять, как такое чудо природы стало возможным.