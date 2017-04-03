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20:43 (мск), источник: m24.ru

Кактус «вверх ногами» начали выращивать в «Аптекарском огороде»

«Зеркальный» суккулент уже успел стать «героем» соцсетей.

Уникальный эксперимент по выращиванию кактуса «вверх ногами» начался в «Аптекарском огороде», сообщает пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.

Суть эксперимента заключается в следующем: два кактуса растут в одном горшке — один стандартно, а другой — «зеркально» и вверх тормашками. Поэтому со стороны создается впечатление, что одно растение произрастает из другого.

Необычный «зеркальный» суккулент уже успел стать «героем» соцсетей: посетители охотно его фотографируют и пытаются понять, как такое чудо природы стало возможным.

В Суккулентной оранжерее «Аптекарского огорода» сейчас цветут каменные розы или эхеверии, агавы, алоэ, эпифиллумы, легендарная крассула «Храм Будды», дизокактусы и многие другие виды. Коллекция суккулентов ботанического сада — одна из старейших и крупнейшая в России.

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