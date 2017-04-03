Кактус «вверх ногами» начали выращивать в «Аптекарском огороде»
«Зеркальный» суккулент уже успел стать «героем» соцсетей.
«Зеркальный» суккулент уже успел стать «героем» соцсетей.
Уникальный эксперимент по выращиванию кактуса «вверх ногами» начался в «Аптекарском огороде», сообщает
Суть эксперимента заключается в следующем: два кактуса растут в одном горшке — один стандартно, а другой — «зеркально» и вверх тормашками. Поэтому со стороны создается впечатление, что одно растение произрастает из другого.
Необычный «зеркальный» суккулент уже успел стать «героем» соцсетей: посетители охотно его фотографируют и пытаются понять, как такое чудо природы стало возможным.
В Суккулентной оранжерее «Аптекарского огорода» сейчас цветут каменные розы или эхеверии, агавы, алоэ, эпифиллумы, легендарная крассула «Храм Будды», дизокактусы и многие другие виды. Коллекция суккулентов ботанического сада — одна из старейших и крупнейшая в России.