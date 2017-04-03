В РПЦ сочли хиджабы в школах Чечни нарушением светского характера образования

Источник: РИА "Новости"

«Закрепление за учащимися такого права в законе Чеченской республики является нарушением принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке», — заявила «Интерфаксу» в понедельник руководитель юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега). Как сообщалось, парламент Чечни 31 марта принял поправки к местному закону об образовании, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные верования.

В свою очередь игумения указала на то, что такое право обучающихся не предусмотрено федеральным законодательством и не может вводиться законами субъектов РФ.

Она напомнила, что, согласно статье 38 федерального закона «Об образовании в РФ», государственные и муниципальные общеобразовательные школы устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

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