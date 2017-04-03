В РПЦ сочли хиджабы в школах Чечни нарушением светского характера образования

«Закрепление за учащимися такого права в законе Чеченской республики является нарушением принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке», — заявила «Интерфаксу» в понедельник руководитель юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега).
Как сообщалось, парламент Чечни 31 марта принял поправки к местному закону об образовании, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные верования.
В свою очередь игумения указала на то, что такое право обучающихся не предусмотрено федеральным законодательством и не может вводиться законами субъектов РФ.
Она напомнила, что, согласно статье 38 федерального закона «Об образовании в РФ», государственные и муниципальные общеобразовательные школы устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.
«При этом статья 3 упомянутого федерального закона устанавливает светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Поэтому федеральный закон не наделяет обучающихся правом ношения одежды «согласно религиозным верованиям», — добавила руководитель юридической службы патриархии.
Ранее, комментируя решение чеченского парламента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформулировал свою позицию относительно этого закона. По его словам, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне, или в определении этой практики есть какая-то доля компетенции региональных властей.
В начале января вновь разгорелась дискуссия вокруг ношения хиджабов в российских школах. Министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами.
Это заявление вызвало критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.