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15:32 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ сочли хиджабы в школах Чечни нарушением светского характера образования

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Закон, принятый на днях в Чечне и наделяющий учащихся образовательных организаций правом носить одежду согласно религиозным верованиям, нуждается в корректировке, считают в Московской патриархии.

Источник: РИА "Новости"

«Закрепление за учащимися такого права в законе Чеченской республики является нарушением принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке», — заявила «Интерфаксу» в понедельник руководитель юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега).

Как сообщалось, парламент Чечни 31 марта принял поправки к местному закону об образовании, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные верования.

В свою очередь игумения указала на то, что такое право обучающихся не предусмотрено федеральным законодательством и не может вводиться законами субъектов РФ.

Она напомнила, что, согласно статье 38 федерального закона «Об образовании в РФ», государственные и муниципальные общеобразовательные школы устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

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«При этом статья 3 упомянутого федерального закона устанавливает светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Поэтому федеральный закон не наделяет обучающихся правом ношения одежды «согласно религиозным верованиям», — добавила руководитель юридической службы патриархии.

Ранее, комментируя решение чеченского парламента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не сформулировал свою позицию относительно этого закона. По его словам, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне, или в определении этой практики есть какая-то доля компетенции региональных властей.

В начале января вновь разгорелась дискуссия вокруг ношения хиджабов в российских школах. Министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами.

Это заявление вызвало критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

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