Жильцы многоэтажки винят застройщика в провале грунта во дворе

Центр города — Фрунзе, 14. Во дворе — коммунальный переполох. Часть кирпичного забора рухнула. На месте дворовой парковки — огромная яма. Её спешно засыпает экскаватор. Землю то и дело подвозят грузовики. Здесь же сотрудники горводоканала разбираются с обрывом канализации. Причиной всему — стройка по соседству — уверены местные жители. С той стороны забора — котлован глубиной в три этажа. Три года стоит заброшенным — вот результат.

Дмитрий Македон, Замдиректора местной управляющей компании: «Были вымыты грунты, образовались большие пустоты. Но всё это началось ещё 3 года назад, когда мы писали во все инстанции — Минстрой, Госстройнадзор в администрацию Центрального округа».

По словам жителей — власти на жалобы реагировали. Но скорее формально. Три года подряд проводили внеплановые проверки и выдавали застройщику предписания. Руководство строительной компании — от комментариев на камеру отказывается. Однако утверждает — изменить ситуацию в один момент не получится. А в провале асфальта вообще ничего страшного не видит.