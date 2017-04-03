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16:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жильцы многоэтажки винят застройщика в провале грунта во дворе

Асфальт уходит из-под ног. Во дворе жилого дома на Фрунзе появилась огромная яма, куда едва не угодили припаркованные автомобили. Жильцы многоэтажки во всём винят застройщика, который выкопал по соседству котлован.

Источник: Вести - Новосибирск

Центр города — Фрунзе, 14. Во дворе — коммунальный переполох. Часть кирпичного забора рухнула. На месте дворовой парковки — огромная яма. Её спешно засыпает экскаватор. Землю то и дело подвозят грузовики. Здесь же сотрудники горводоканала разбираются с обрывом канализации. Причиной всему — стройка по соседству — уверены местные жители. С той стороны забора — котлован глубиной в три этажа. Три года стоит заброшенным — вот результат.

Дмитрий Македон, Замдиректора местной управляющей компании: «Были вымыты грунты, образовались большие пустоты. Но всё это началось ещё 3 года назад, когда мы писали во все инстанции — Минстрой, Госстройнадзор в администрацию Центрального округа».

По словам жителей — власти на жалобы реагировали. Но скорее формально. Три года подряд проводили внеплановые проверки и выдавали застройщику предписания. Руководство строительной компании — от комментариев на камеру отказывается. Однако утверждает — изменить ситуацию в один момент не получится. А в провале асфальта вообще ничего страшного не видит.

Застройщик утверждает, что работы на стройке вот-вот продолжатся. Стены котлована начнут укреплять. Сегодня на объект выехал госстройнадзор — с очередной внеплановой проверкой. Появится ли после неё вновь асфальт на дворовой парковке и восстановит ли кто-то обвалившийся кирпичный забор — станет известно в ближайшие дни.

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