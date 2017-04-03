В Омске могут установить бюст Сергею Михалкову

В Омске могут установить бюст известному советскому поэту Сергею Михалкову.

Вопрос об установке бюста депутаты Омского городского совета рассмотрят на Комитете по социальным вопросам 4 апреля. С докладом о необходимости установки бюста выступит глава Советского округа города Борис Сеньков.

Также депутаты рассмотрят вопрос об установке мемориальной доски в память об известном омском архитекторе Альберте Каримове, который ушёл из жизни в прошлом году. О том, где она должна появиться, расскажет глава Центрального округа Сергей Дмитриенко.