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13:54 (мск), источник: Om1.ru

В паводок почтальоны Омской области будут плавать на лодках

Почтовые работники готовятся обслуживать отрезанные от мира деревни и сёла.

Специалисты омского отделения Почты России готовятся к работе в экстремальных условиях: в ближайшее время им предстоит доставлять корреспонденцию и посылки в населённые пункты, окружённые водой. Как сообщает ведомство, в период паводка оно планирует использовать лодки и вездеходы.

Весной 2016 года сотрудники Тевризского почтамта, который обслуживает Тевризский и Усть-Ишимский районы, возили сельчанам почтовый груз на лодках. В зоне паводка оказались 40 деревень с 9000 жителями.

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