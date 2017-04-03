В паводок почтальоны Омской области будут плавать на лодках
Почтовые работники готовятся обслуживать отрезанные от мира деревни и сёла.
Почтовые работники готовятся обслуживать отрезанные от мира деревни и сёла.
Специалисты омского отделения Почты России готовятся к работе в экстремальных условиях: в ближайшее время им предстоит доставлять корреспонденцию и посылки в населённые пункты, окружённые водой. Как сообщает ведомство, в период паводка оно планирует использовать лодки и вездеходы.
Весной 2016 года сотрудники Тевризского почтамта, который обслуживает Тевризский и