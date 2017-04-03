В паводок почтальоны Омской области будут плавать на лодках

Специалисты омского отделения Почты России готовятся к работе в экстремальных условиях: в ближайшее время им предстоит доставлять корреспонденцию и посылки в населённые пункты, окружённые водой. Как сообщает ведомство, в период паводка оно планирует использовать лодки и вездеходы.

Весной 2016 года сотрудники Тевризского почтамта, который обслуживает Тевризский и Усть-Ишимский районы, возили сельчанам почтовый груз на лодках. В зоне паводка оказались 40 деревень с 9000 жителями.