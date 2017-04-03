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18:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростов-на-Дону: власти призывают горожан не бросать своих питомцев

Центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону приютил у себя более 140 животных.

Здесь их стерилизуют, прививают за счет благотворительных средств. После стерилизации собак и кошек возвращают в места отлова. Но, тем не менее, число бродячих животных в городе растет. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 3 апреля.

«В городе должен работать полноценный центр безнадзорных животных. Это необходимость сегодняшнего дня. К сожалению, количество животных в центре растет. Такая ситуация происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили», — отметил сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев.

Напомним, Ростовский центр безнадзорных животных в течение года планирует реорганизовать свою работу. Сегодня брошенных на произвол судьбы собак и котов принимают на улице Портовой. Но учреждению, в первую очередь, необходимо новое помещение с большой территорией. Волонтёры продолжают сбор средств для стерилизации и вакцинации бродячих собак и кошек.

Тревогу вызывает то, что бездомные животные представляют опасность для горожан. Так, в марте стая бродячих собак напала на 12-летнего мальчика. Следователи проводят по данному факту проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в июле 2016 года на местном уровне было принято постановление, в котором прописаны правила обращения с бездомными животными. В частности, документ предполагает схему «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» для бродячих собак и кошек. Но если же животные представляют опасность для людей, их необходимо усыплять гуманным способом.

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