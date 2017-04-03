Итальянские фильмы на языке оригинала покажут в Ростове
Итальянские фильмы на языке оригинала покажут в донской столице в рамках кинофестиваля RIFF.
Итальянские фильмы на языке оригинала покажут в донской столице в рамках кинофестиваля RIFF.
Согласно информации из официальных источников,
В программе фестиваля — комедии, мелодрамы, триллеры, документальные и биографические фильмы, которые будут демонстрироваться с русскими субтитрами, а также лекции.
В каждый из дней фестиваля в 21.00 будет показан сборник короткометражек «Жизнь как чудо».
Кинофестиваль RIFF — самый масштабный италоязычный фестиваль в России. Он организован с целью укрепления культурного обмена между РФ и Италией. Программа фестиваля охватывает все категории итальянского кино.