Итальянские фильмы на языке оригинала покажут в Ростове

Согласно информации из официальных источников, российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Доме кино с 6 по 13 апреля.

В программе фестиваля — комедии, мелодрамы, триллеры, документальные и биографические фильмы, которые будут демонстрироваться с русскими субтитрами, а также лекции.

В каждый из дней фестиваля в 21.00 будет показан сборник короткометражек «Жизнь как чудо».

Кинофестиваль RIFF — самый масштабный италоязычный фестиваль в России. Он организован с целью укрепления культурного обмена между РФ и Италией. Программа фестиваля охватывает все категории итальянского кино.