Крым подготовят к курортному сезону до 15 мая

«Есть план мероприятий по подготовке к курортному сезону. Он будет реализован до 15 мая муниципалитетами и нами. В него в том числе входит отключение незаконных врезок в ливневую канализацию, ремонт коммунально-очистных сооружений на Южном берегу Крыма, а также планы по благоустройству и озеленению территорий в местах отдыха туристов», — сказал Карпов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По его словам, на сегодня курортные города активно готовятся к курортному сезону. Темпы министра устраивают.

Карпов также подчеркнул, что особое внимание уделяется ликвидации стихийных свалок. В приоритете дороги, по которым чаще всего ездят туристы. В 2017 году на эти цели из бюджета республики выделено 150 миллионов рублей.