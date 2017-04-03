Крым подготовят к курортному сезону до 15 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Крым полностью подготовят к летнему курортному сезону по линии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Крым полностью подготовят к летнему курортному сезону по линии
«Есть план мероприятий по подготовке к курортному сезону. Он будет реализован до 15 мая муниципалитетами и нами. В него в том числе входит отключение незаконных врезок в ливневую канализацию, ремонт
По его словам, на сегодня курортные города активно готовятся к курортному сезону. Темпы министра устраивают.
Карпов также подчеркнул, что особое внимание уделяется ликвидации стихийных свалок. В приоритете дороги, по которым чаще всего ездят туристы. В 2017 году на эти цели из бюджета республики выделено 150 миллионов рублей.
«Мы эти деньги максимально используем. Приоритет сделан от Керчи, как въездных ворот, трасса