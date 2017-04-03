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13:53 (мск), источник: РИА Крым

Крым подготовят к курортному сезону до 15 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Крым полностью подготовят к летнему курортному сезону по линии жилищно-коммунального хозяйства до 15 мая, сообщил министр ЖКХ республики Сергей Карпов.

Источник: РИА "Новости"

«Есть план мероприятий по подготовке к курортному сезону. Он будет реализован до 15 мая муниципалитетами и нами. В него в том числе входит отключение незаконных врезок в ливневую канализацию, ремонт коммунально-очистных сооружений на Южном берегу Крыма, а также планы по благоустройству и озеленению территорий в местах отдыха туристов», — сказал Карпов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По его словам, на сегодня курортные города активно готовятся к курортному сезону. Темпы министра устраивают.

Карпов также подчеркнул, что особое внимание уделяется ликвидации стихийных свалок. В приоритете дороги, по которым чаще всего ездят туристы. В 2017 году на эти цели из бюджета республики выделено 150 миллионов рублей.

«Мы эти деньги максимально используем. Приоритет сделан от Керчи, как въездных ворот, трасса Керчь-Симферополь — Южный берег Крыма, трасса из Симферополя в приморские города — это Щелкино, Ленино, в сторону Севастополя», — сказал Карпов.

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