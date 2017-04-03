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15:02 (мск), источник: Индикатор

Астрономия вернется в школьную программу с сентября

Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. Новый предмет будут вести учителя по физике, а дополнительных часов на него выделять не будут. Об этом на расширенной коллегии Министерства образования и науки заявила Ольга Васильева, сообщает Интерфакс.

Источник: РИА "Новости"

«Напомню вам, что с этого года в школьной программе вводится курс астрономии. В этом нет ничего удивительного — астрономия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они были всегда в федеральном перечне, учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках предмета “Физика”, а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит», — отметила министр.

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Ранее министерство разработало поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, в котором, в частности, было выдвинуто предложение ввести перечень требований к тому, чему должны научиться школьники на уроках астрономии.

Так, на базовом уровне, согласно проекту, ученики должны вынести для себя понимание о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, знать основные астрономические термины. На углубленном уровне школьники должны понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений во Вселенной.

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