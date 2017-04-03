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16:21 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На конкурсе «Мисс Россия» Кубань представляют две умницы и красавицы

Краснодар, 3 апреля, KrasnodarMedia. Сразу две красавицы Кубани представляют родной край на престижном конкурсе «Мисс Россия».

Источник: missrussia.ru

Виктории Косенко из Новороссийска 20 лет, ее землячке и сопернице Анастасии Толстой 21 год. Всего в конкурсе участвуют 50 девушек со всей России. Жители Кубани могут поддержать землячек, отдав за них свои голоса, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт конкурса.

20-летняя Виктория Косенко из Новороссийска увлекается йогой, спортивными танцами, музыкой, вокалом, актерским мастерство и занимается художественной гимнастикой. Она, также, изучает науку «джйотиш», включающую в себя астрологию, нумерологию и хиромантию.

21-летняя Анастасия Толстая живет в Анапе, занимается музыкой и играет на фортепиано. Девушка пишет о себе, что с раннего детства разделяет хобби своего дедушки — пчеловодство, и освоила все этапы получения мёда.

Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Миссия конкурса — выявить самых достойных претенденток на звание «Мисс Россия» и обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный карьерный рост.

Россияне могут проголосовать на понравившихся участниц. Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2017». Голосование за участниц завершится в 12.00 по московскому времени 15 апреля.

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