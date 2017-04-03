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14:35 (мск), источник: Калининград.Ru

В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде не будут ходить трамваи

Власти утвердили маршруты движения общественного транспорта на время чемпионата.

Источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда разработали маршруты общественного транспорта, которые будут действовать в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года — с 15 мая по 30 июня 2018 года. Соответствующее постановление за подписью главы города Александра Ярошука опубликовано на сайте мэрии.

В Калининграде будет действовать 22 маршрута для автобусов большого класса, 14 — для маршруток и восемь — для электрического транспорта. Для трамваев разработали две схемы движения: «Южный вокзал — ул. Бассейная» и «Мясокомбинат — ул. Бассейная». Вместе с тем в документе указано, что в дни проведения матчей этот вид транспорта курсировать не будет.

Троллейбусы будут ходить по шести маршрутам:

— «Ул. Громовой — Чкаловский поворот».

— «А/ц “Тойота”» — Чкаловский поворот.

— «Силикатный завод (посёлок А. Космодемьянского) — ул. Кошевого».

— «Посёлок А. Космодемьянского — ул. Гайдара».

— «А/ц “Тойота”» — ул. Гайдара.

— «Ул. О. Кошевого — СК “Янтарный”» (маршрут введут после завершения строительства троллейбусной линии по улицам Гайдара и Согласия).

В 2018 году в Калининграде пройдут четыре матча чемпионата мира. Первая игра команд квартета D состоится 16 июня (суббота) в 21:00 по местному времени. Три другие встречи, назначенные на 22 (пятница), 25 (понедельник) и 28 июня (четверг), будут начинаться в 20:00. В это время на поле выйдут участники групп E, B и G.

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