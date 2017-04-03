В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде не будут ходить трамваи
Власти утвердили маршруты движения общественного транспорта на время чемпионата.
Власти утвердили маршруты движения общественного транспорта на время чемпионата.
Власти Калининграда разработали маршруты общественного транспорта, которые будут действовать в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года — с 15 мая по 30 июня 2018 года. Соответствующее постановление за подписью главы города Александра Ярошука опубликовано на сайте мэрии.
В Калининграде будет действовать 22 маршрута для автобусов большого класса, 14 — для маршруток и восемь — для электрического транспорта. Для трамваев разработали две схемы движения: «Южный вокзал — ул. Бассейная» и «Мясокомбинат — ул. Бассейная». Вместе с тем в документе указано, что в дни проведения матчей этот вид транспорта курсировать не будет.
Троллейбусы будут ходить по шести маршрутам:
— «Ул. Громовой — Чкаловский поворот».
— «А/ц “Тойота”» — Чкаловский поворот.
— «Силикатный завод (посёлок А. Космодемьянского) — ул. Кошевого».
— «Посёлок А. Космодемьянского — ул. Гайдара».
— «А/ц “Тойота”» — ул. Гайдара.
— «Ул. О. Кошевого — СК “Янтарный”» (маршрут введут после завершения строительства троллейбусной линии по улицам Гайдара и Согласия).
В 2018 году в Калининграде пройдут четыре матча чемпионата мира. Первая игра команд квартета D состоится 16 июня (суббота) в 21:00 по местному времени. Три другие встречи, назначенные на 22 (пятница), 25 (понедельник) и 28 июня (четверг), будут начинаться в 20:00. В это время на поле выйдут участники групп E, B и G.