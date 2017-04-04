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14:46 (мск), источник: N + 1

Кошкообразные виверры

Кому приходятся родственниками мадагаскарские фоссы.

Источник: AFP 2017

Фосса (Cryptoprocta ferox) внешне похожа на маленькую коренастую пуму или другое животное из семейства кошачьих с короткими сильными лапами, длинным хвостом и круглыми ушами. Ведет она себя тоже примерно как кошка: охотится на мелких млекопитающих, чаще всего лемуров, хорошо лазает по деревьям и активна и днем, и ночью (таких животных называют катемеральными), хотя, как и большинство животных, чаще всего ее можно встретить на рассвете и в сумерках. Лазать по деревьям фоссе помогают цепкие когти (которые она, в отличие от кошки, умеет втягивать только частично) и подвижные голеностопные суставы, благодаря которым она может лезть вперед головой как вверх, так и вниз по стволу. Кошку фосса напоминает и голосом: она умеет мяукать, урчать и даже мурлыкать.

Еще больше, чем на кошку, фосса похожа на других, менее известных представителей отряда хищных — виверровых (семейство Viverridae). Эти небольшие, в основном древесные зверьки живут в тропиках Старого Света. К ним относятся, например, циветты — смешной зверь бинтуронг и его сородич мусанг (или малайская пальмовая циветта), знаменитый своей ролью в производстве одного из самых дорогих сортов кофе — «Копи Лювак». Мусанг, всеядный, как и все виверровые, любит есть спелые плоды кофейного дерева. Проходя через пищеварительный тракт мусанга, мякоть плодов переваривается, а сами кофейные зерна частично ферментируются и подвергаются воздействию цибетина — вещества, которое входит в секрет анальных желез и используется также в парфюмерии. Все это придает кофейным зернам, которые затем промывают и высушивают на солнце, особый вкус (хотя, говорят, и не самый приятный).

Общим видом, хищным образом жизни и некоторыми мелкими признаками (например, наличием вибрисс на лапах) фосса также немного напоминает мангустов. Из-за всего этого систематики очень долго мучились с таксономическим положением фоссы, относя ее то к семейству кошачьих, то к виверровым, то к мангустам. Путаница осталась даже в ее названии: ее общепринятое имя, фосса, совпадает с латинским родовым именем другого родственного ей мадагаскарского зверя — фаналуки (Fossa fossana).

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В 2000-х годах молекулярно-генетические исследования наконец-то позволили зоологам определиться с систематическим положением фоссы. Оказалось, что все мадагаскарские хищные образуют один монофилетический таксон, или кладу (то есть группу, включающую всех потомков общего предка) — семейство мадагаскарских виверровых (Eupleridae), эндемичное для Мадагаскара. К мадагаскарским виверровым, помимо фоссы, относятся также наиболее близкие к ней фаналуки, а также несколько родов мунго. Мунго настолько похожи на мангустов и внешностью, и образом жизни, что часто их даже называют мадагаскарскими мангустами (а по-английски их так и называют — mongooses), а раньше их относили к семейству мангустовых.

Мангусты, образующие собственное семейство мангустовых (Herpestidae) и живущие в Юго-Восточной Азии и Африке (но не на Мадагаскаре), — действительно ближайшие родственники мадагаскарских виверровых. Однако, в отличие от общительных мангустов, фосса и другие мадагаскарские виверровые ведут одиночный образ жизни и общаются с сородичами в основном только в сезон размножения. В этот период самка выбирает толстую горизонтальную ветку дерева, ложится на нее и мяуканьем привлекает окрестных самцов. Когда заинтересованных самцов собирается достаточное количество, самка спаривается с теми из них, кто пришелся ей по вкусу, лежа все на той же ветке. Интересно, что для этих целей самки могут год за годом использовать одно и то же дерево.

Как показали молекулярные исследования, следующие ближайшие после мангустов родственники фоссы и мадагаскарских виверровых — это, как ни странно, вовсе не виверры, а семейство гиеновых (Hyaenidae). С ними фоссу сближает любопытный признак: наличие псевдопениса у самок. Псевдопенис представляет собой сильно разросшийся клитор, который по форме напоминает пенис самца и укреплен изнутри женским аналогом бакулюма — кости пениса, которая есть и у самцов фоссы, и у многих других самцов млекопитающих. Псевдопенис встречается и у некоторых других млекопитающих, например, у бинтуронга, но самый впечатляющий он у пятнистой гиены. Псевдопенис самок гиены внешне совершенно неотличим от настоящего пениса и не хуже его способен к эрекции. В дополнение к псевдопенису у гиен есть псевдомошонка, образованная сросшимися половыми губами. Из-за этого их влагалище не открывается наружу, как у обычных млекопитающих. Вместо этого по центру псевдопениса (клитора) проходит центральный урогенитальный канал, через который происходит и мочеиспускание, и спаривание, и роды. У гиен все эти странности связаны с матриархальным строем их групп. Самки у них всегда доминируют над самцами, и такое строение гениталий позволяет им полностью контролировать процесс спаривания (самец просто не может ничего сделать, если ему не поможет самка), благодаря чему предпочтения самок всегда оказываются важнее предпочтений самцов.

Фоссы, однако, далеко не так брутальны, и у них псевдопенис достается самкам только на время: он вырастает у совсем молодых самок и с возрастом снова уменьшается до размеров обычного клитора. Такая временная маскулинизация известна только у фоссы и, по-видимому, защищает молодых самок от насилия со стороны самцов и агрессии со стороны взрослых самок.

Вивверовые же (Viverridae), несмотря на большое внешнее сходство с мадагаскарскими виверрами и почти одинаковое название, приходятся им более далекими родственниками, чем мангусты и гиены — не говоря уже о кошачьих, с которыми мадагаскарских виверр связывает совсем отдаленное родство. Впрочем, общий «кошачий» план строения всех этих зверей все-таки нашел отражение в систематике. Сегодня мадагаскарских виверр, «настоящих» виверр, гиеновых, мангустовых и кошачьих (а также недавно выделенные из виверровых семейства пальмовых циветт и линзангов) относят к кошкообразным (Feliformia) — подотряду хищных. Второй подотряд, псообразные (Caniformia), включает, помимо псовых, медведей и панд, енотов, скунсов, тюленей и моржей.

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Судя по всему, причина обособленности мадагаскарских виверр и в то же время их сходства сразу с несколькими другими семействами кошкообразных заключается в том, что они отделились от предковых кошкообразных в то время, когда те еще сами были похожи одновременно и на виверр, и на мангустов, и на кошачьих. Произошло это, по-видимому, в позднем олигоцене — раннем миоцене (от 25 до 18 миллионов лет назад), когда предки мадагаскарских виверр попали в Мадагаскар из Африки — и с тех пор развивались самостоятельно.

Сегодня фосса считается уязвимым видом. Несмотря на то, что на Мадагаскаре она распространена повсеместно, численность ее невысока, и она, как и все остальные жители тропических лесов, страдает от уничтожения ее местообитаний. Вдобавок ее не любят и боятся малагасийцы. Фоссе приписывают несвойственную ей свирепость и считают, что она может не только разорять курятники (что, к сожалению, правда), но и пожирать детей и тела умерших. Поэтому фоссу часто убивают — причем из-за связанных с ней страхов часто даже не едят ее мясо, а просто истребляют.

Софья Долотовская

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