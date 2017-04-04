Кошкообразные виверры
Кому приходятся родственниками мадагаскарские фоссы.
Кому приходятся родственниками мадагаскарские фоссы.
Фосса (Cryptoprocta ferox) внешне похожа на маленькую коренастую пуму или другое животное из семейства кошачьих с короткими сильными лапами, длинным хвостом и круглыми ушами. Ведет она себя тоже примерно как кошка: охотится на мелких млекопитающих, чаще всего лемуров, хорошо лазает по деревьям и активна и днем, и ночью (таких животных называют катемеральными), хотя, как и большинство животных, чаще всего ее можно встретить на рассвете и в сумерках. Лазать по деревьям фоссе помогают цепкие когти (которые она, в отличие от кошки, умеет втягивать только частично) и подвижные голеностопные суставы, благодаря которым она может лезть вперед головой как вверх, так и вниз по стволу. Кошку фосса напоминает и голосом: она умеет мяукать, урчать и даже мурлыкать.
Еще больше, чем на кошку, фосса похожа на других, менее известных представителей отряда хищных — виверровых (семейство Viverridae). Эти небольшие, в основном древесные зверьки живут в тропиках Старого Света. К ним относятся, например, циветты — смешной зверь бинтуронг и его сородич мусанг (или малайская пальмовая циветта), знаменитый своей ролью в производстве одного из самых дорогих сортов кофе — «Копи Лювак». Мусанг, всеядный, как и все виверровые, любит есть спелые плоды кофейного дерева. Проходя через пищеварительный тракт мусанга, мякоть плодов переваривается, а сами кофейные зерна частично ферментируются и подвергаются воздействию цибетина — вещества, которое входит в секрет анальных желез и используется также в парфюмерии. Все это придает кофейным зернам, которые затем промывают и высушивают на солнце, особый вкус (хотя, говорят, и не самый приятный).
Общим видом, хищным образом жизни и некоторыми мелкими признаками (например, наличием вибрисс на лапах) фосса также немного напоминает мангустов.
В 2000-х годах
Мангусты, образующие собственное семейство мангустовых (Herpestidae) и живущие в
Как показали молекулярные исследования, следующие ближайшие после мангустов родственники фоссы и мадагаскарских виверровых — это, как ни странно, вовсе не виверры, а семейство гиеновых (Hyaenidae). С ними фоссу сближает любопытный признак: наличие псевдопениса у самок. Псевдопенис представляет собой сильно разросшийся клитор, который по форме напоминает пенис самца и укреплен изнутри женским аналогом бакулюма — кости пениса, которая есть и у самцов фоссы, и у многих других самцов млекопитающих. Псевдопенис встречается и у некоторых других млекопитающих, например, у бинтуронга, но самый впечатляющий он у пятнистой гиены. Псевдопенис самок гиены внешне совершенно неотличим от настоящего пениса и не хуже его способен к эрекции. В дополнение к псевдопенису у гиен есть псевдомошонка, образованная сросшимися половыми губами.
Фоссы, однако, далеко не так брутальны, и у них псевдопенис достается самкам только на время: он вырастает у совсем молодых самок и с возрастом снова уменьшается до размеров обычного клитора. Такая временная маскулинизация известна только у фоссы и,
Вивверовые же (Viverridae), несмотря на большое внешнее сходство с мадагаскарскими виверрами и почти одинаковое название, приходятся им более далекими родственниками, чем мангусты и гиены — не говоря уже о кошачьих, с которыми мадагаскарских виверр связывает совсем отдаленное родство. Впрочем, общий «кошачий» план строения всех этих зверей
Судя по всему, причина обособленности мадагаскарских виверр и в то же время их сходства сразу с несколькими другими семействами кошкообразных заключается в том, что они отделились от предковых кошкообразных в то время, когда те еще сами были похожи одновременно и на виверр, и на мангустов, и на кошачьих. Произошло это,
Сегодня фосса считается уязвимым видом. Несмотря на то, что на Мадагаскаре она распространена повсеместно, численность ее невысока, и она, как и все остальные жители тропических лесов, страдает от уничтожения ее местообитаний. Вдобавок ее не любят и боятся малагасийцы. Фоссе приписывают несвойственную ей свирепость и считают, что она может не только разорять курятники (что, к сожалению, правда), но и пожирать детей и тела умерших. Поэтому фоссу часто убивают — причем
Софья Долотовская