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15:40 (мск), источник: СуперОмск

Омск попал в число городов-«добряков»

Общественная палата РФ составила рейтинг добрых городов, выделив десять населенных пукнтов с наибольшим количеством добрых дел.

Подсчет был основан на промежуточных итогах всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», в рамках которой люди выказали свою озабоченность состоянием окружающей среды и экологическими проблемами, в частности, составляли карты пунктов приема вторсырья, рисовали плакаты и убирали окрестности.

Омск оказался в рейтинге на девятом месте, сообщает пресс-служба ОП. Самыми добрыми городами оказались Санкт-Петербург, Казань и Химки. Также в топ-10 вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь и Череповец.

Отметим, только за последние пару дней омичи провели два экологических митинга — на Театральной площади и в поезде.

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