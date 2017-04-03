Омск попал в число городов-«добряков»

Подсчет был основан на промежуточных итогах всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», в рамках которой люди выказали свою озабоченность состоянием окружающей среды и экологическими проблемами, в частности, составляли карты пунктов приема вторсырья, рисовали плакаты и убирали окрестности.

Омск оказался в рейтинге на девятом месте, сообщает пресс-служба ОП. Самыми добрыми городами оказались Санкт-Петербург, Казань и Химки. Также в топ-10 вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь и Череповец.

Отметим, только за последние пару дней омичи провели два экологических митинга — на Театральной площади и в поезде.