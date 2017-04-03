Омск попал в число городов-«добряков»
Общественная палата РФ составила рейтинг добрых городов, выделив десять населенных пукнтов с наибольшим количеством добрых дел.
Общественная палата РФ составила рейтинг добрых городов, выделив десять населенных пукнтов с наибольшим количеством добрых дел.
Подсчет был основан на промежуточных итогах всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», в рамках которой люди выказали свою озабоченность состоянием окружающей среды и экологическими проблемами, в частности, составляли карты пунктов приема вторсырья, рисовали плакаты и убирали окрестности.
Омск оказался в рейтинге на девятом месте, сообщает
Отметим, только за последние пару дней омичи провели два экологических митинга — на Театральной площади и в поезде.