В Волгограде 5 апреля откроют две новые пешие экскурсии
Туристический сезон откроется в Волгограде 5 апреля двумя новыми пешими экскурсиями.
Туристический сезон откроется в Волгограде 5 апреля двумя новыми пешими экскурсиями.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, 12 апреля в 16:00 в Центральном районе городе стартует экскурсия от Нулевого километра автодорог Волгоградской области. Она охватит улицу Пролеткультскую и финиширует на Привокзальной площади. «Участники мероприятия пройдут по одной из немногих сохранившихся царицынских улиц — улице Гоголя. Именно здесь сто лет назад у гостей нашего города складывались первые впечатления о нем: на этой улице были лучшие магазины, рестораны и гостиницы, оснащенные первыми в России лифтами», — отметили в
Отметим, что экскурсионные маршруты были созданы в рамках проекта «Free Walking Tours». В минувшем году участниками подобных экскурсий стали более 2 000 волгоградцев и гостей региона. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45−50 минут. С историей и культурой города их участников знакомят экскурсоводы