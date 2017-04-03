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16:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 5 апреля откроют две новые пешие экскурсии

Туристический сезон откроется в Волгограде 5 апреля двумя новыми пешими экскурсиями.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в 15:00 в Красноармейском районе бесплатная экскурсия стартует от памятника Ленину. «Это самый высокий монумент реально жившему человеку, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. Участникам экскурсии расскажут об истории строительства Волго-Донского судоходного канала. Они смогут побывать у его первого шлюза, осмотреть памятник-маяк морякам Волжской военной флотилии и 40-метровую триумфальную арку», — добавили в ведомстве.

Кроме того, 12 апреля в 16:00 в Центральном районе городе стартует экскурсия от Нулевого километра автодорог Волгоградской области. Она охватит улицу Пролеткультскую и финиширует на Привокзальной площади. «Участники мероприятия пройдут по одной из немногих сохранившихся царицынских улиц — улице Гоголя. Именно здесь сто лет назад у гостей нашего города складывались первые впечатления о нем: на этой улице были лучшие магазины, рестораны и гостиницы, оснащенные первыми в России лифтами», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что экскурсионные маршруты были созданы в рамках проекта «Free Walking Tours». В минувшем году участниками подобных экскурсий стали более 2 000 волгоградцев и гостей региона. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45−50 минут. С историей и культурой города их участников знакомят экскурсоводы Туристско-информационного центра Волгоградской области.

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