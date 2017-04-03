В волгоградских дворах сносят незаконные пивные ларьки

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, беззаконность нахождения торгового объекта на пересечении улиц Ростовской и Череповецкой подтвердил суд.

Ларек располагался во дворе двух многоэтажных домов и соседствовал с игровой площадкой и зданием волгоградской областной библиотеки для молодежи. После полного демонтажа, конструкция отправлена на спецплощадку для хранения.

Многие нестационарные торговые объекты (НТО) и торговые точки, установленные на улицах Волгограда еще в 90-е годы, являются объектом постоянной критики со стороны горожан и гостей города. Предприниматели устанавливали торговые объекты посредством различных, не всегда прозрачных схем. В районные администрации постоянно поступали жалобы от горожан — неопрятные торговые точки характеризуются антисанитарией, отсутствием надлежащего контроля за качеством товаров и пренебрежением к правилами торговли, постоянным шумом от посетителей, ведущих асоциальный образ жизни. Выполняя поставленную губернатором Андреем Бочаровым задачу, в Волгограде идет упорядочивание работы НТО. За последние два года демонтировано более 1300 нелегальных объектов.

В начале марта на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области Андрей Бочаров, опираясь на мнение жителей, поставил задачу принять меры по упорядочению торговли слабоалкогольной продукцией в регионе.

«Во дворах творится полнейшее безобразие, и об этом не могут не знать районные администрации, не могут не знать участковые, не могут не знать депутаты, которых избирают люди, терпящие самое настоящее бедствие. Тогда почему же они не предпринимают никаких мер? Ответ ясен: либо боятся, либо участвуют — третьего не дано, — жестко заявил Андрей Бочаров. — Терпеть такое дальше невозможно. Эта вакханалия должна быть прекращена!».

В рамках формирования комфортной городской среды впервые за последние десятилетия город планомерно реализует комплексный подход к развитию розничной торговли: делает ее комфортной, безопасной и эстетичной. Наведение порядка в отрасли является одним из приоритетных направлений, а планомерная работа, реализуемая в регионе третий год, позволяет субъектам малого и среднего бизнеса вести честный бизнес, повышать качество предоставляемых услуг.