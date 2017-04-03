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15:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже «Автолайн» отказался от «ПАЗов» на маршруте № 67А

На линию вышли Mercedes Sprinter и «Газели».

Транспортная компания «Автолайн+» заменила на маршруте № 67А все «ПАЗы» на транспортные средства малой вместимости — Mercedes Sprinter и «Газели» в субботу, 1 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил сопредседатель воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков. В «Автолайне» информацию подтвердили.

По словам Новикова, за маршрутом № 67А числилось 14 автобусов, но обычно на линию выходило в среднем 10−12.

— Например, в выходные наши наблюдатели насчитали восемь транспортных средств, в сегодня — все 14. Вообще с целью соблюдения интересов пассажиров, пользующихся маршрутами № 67А и № 105, необходимо было сначала перевести, как и обещали, маршрут № 105 на автобусы Vector Next средней вместимости, а только потом менять старые «ПАЗы» маршрута № 67а на автобусы малой вместимости. Но этого не сделали. Сейчас условия обслуживания пассажиров ухудшились, и многие люди с большим недоумением смотрели сегодня на остановках на набитые Mercedes и «Газели», — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Юрий Новиков.

Контекст

Обновление подвижного состава было ключевым условием при заключении договоров с перевозчиками. Мэрия подписала пятилетние контракты с транспортными компаниями в 2015 году. Перевозчики обязались обновить по 30% подвижного состава в 2015 и 2016 годах и по 20% — в 2017 и 2018 годах. В 2016 году частные воронежские перевозчики вложили 577 млн рублей в обновление подвижного состава и приобрели 261 новый автобус, ранее рассказал руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов.

ТК ««Автолайн+» пополнил автопарк в пятый раз с начала 2016 года. Два автобуса «ПАЗ-320414−04 Vector Next» впервые вышли на маршрут № 90 в понедельник, 13 февраля. ТК «Автолайн+» изучит реакцию пассажиров на нововведение и, в случае положительных оценок, постепенно заменит все выходящие на маршрут № 90 автобусы большой вместимости на Vector Next новой модели.

На следующий день, 14 февраля, на маршрут № 125 вышли шесть автобусов «ПАЗ-32040504 Vector Next». Три новых автобуса «МАЗ-203» датой выпуска не позднее 2012 года вышли на маршрут № 5А 24 февраля, а 11 марта «Автолайн» выпустил на линию еще два Vector Next для маршрута № 90.

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