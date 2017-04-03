Около тысячи нижегородских семей воспитывают по четыре ребенка

По данным министерства социальной политики региона, в 2017 году конкурс проводится в 6 зонах. Зональные соревнования прошли в Краснобаковском районе, г. о. Выксе, Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Лукояновском районе.

В ходе конкурса семьи принимают участие в двух конкурсных заданиях: выставка «Семья Земли Нижегородской» и творческое выступление «Счастье жить семьей». Все семьи, принимающие участие в конкурсе, являются претендентами на получение премии Нижегородской области «Нижегородская семья».

Руководитель главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области Ольга Краснова отмечает тенденцию к увеличению многодетных семей в регионе.

«По данным статистики ЗАГСа, в регионе в двух семьях родились двенадцатые дети, еще в двух семьях родились одиннадцатые дети, и порядка тысячи семей завели четвертого ребенка», — подчеркнула Ольга Краснова.

Напомним, число многодетных семей в Нижегородской области за 2016 год выросло на 10%.

По данным регионального министерства социальной политики, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.