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15:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около тысячи нижегородских семей воспитывают по четыре ребенка

Как сообщает пресс-служба главы региона, в Нижегородской области проходят отборочные этапы конкурса «Нижегородская семья — 2017». Всего за звание лучшей нижегородской семьи борются 59 семей.

По данным министерства социальной политики региона, в 2017 году конкурс проводится в 6 зонах. Зональные соревнования прошли в Краснобаковском районе, г. о. Выксе, Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Лукояновском районе.

В ходе конкурса семьи принимают участие в двух конкурсных заданиях: выставка «Семья Земли Нижегородской» и творческое выступление «Счастье жить семьей». Все семьи, принимающие участие в конкурсе, являются претендентами на получение премии Нижегородской области «Нижегородская семья».

Руководитель главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области Ольга Краснова отмечает тенденцию к увеличению многодетных семей в регионе.

«По данным статистики ЗАГСа, в регионе в двух семьях родились двенадцатые дети, еще в двух семьях родились одиннадцатые дети, и порядка тысячи семей завели четвертого ребенка», — подчеркнула Ольга Краснова.

Напомним, число многодетных семей в Нижегородской области за 2016 год выросло на 10%.

По данным регионального министерства социальной политики, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.

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