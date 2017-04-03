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16:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде хотят закрыть рынок в Ленинском районе

На месте торговых точек намерены сделать благоустроенную территорию.

Рынок на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде намерены закрыть, а территорию благоустроить, сообщил глава городской администрации Сергей Белов на еженедельном оперативном совещании 3 апреля.

Торговые павильоны перед кинотеатром «Россия» будут работать до следующего года, поскольку местные жители изъявили желание о его сохранении.

Однако к 2018 году рынок власти намерены убрать, а занимаемую им территорию благоустроить. В настоящее время специалисты решают вопрос, куда будут перенесены торговые ряды.

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