В Нижнем Новгороде хотят закрыть рынок в Ленинском районе

Рынок на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде намерены закрыть, а территорию благоустроить, сообщил глава городской администрации Сергей Белов на еженедельном оперативном совещании 3 апреля.

Торговые павильоны перед кинотеатром «Россия» будут работать до следующего года, поскольку местные жители изъявили желание о его сохранении.

Однако к 2018 году рынок власти намерены убрать, а занимаемую им территорию благоустроить. В настоящее время специалисты решают вопрос, куда будут перенесены торговые ряды.