Пропавшая в Добрянке пенсионерка нашлась живой

73-летняя жительница Добрянки нашлась в Кунгуре. Её родные сообщили в социальных сетях, что прохожие оказали ей помощь, вызвали скорую и сейчас пенсионерка находится в больнице.

«Хотим выразить огромную благодарность женщине, которая вызвала “скорую”! Сейчас бабушка лежит в больнице города Кунгура, как только врач разрешит её транспортировать, родные перевезут обратно в Добрянку. Спасибо за вашу человечность», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля родственники пропавшей разместили объявление в социальных сетях. Они сообщали, что женщина страдает потерей памяти и часто падает.