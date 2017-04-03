Жители Ростова могут проголосовать за новое имя на «Проспекте звёзд»
На ростовском «Проспекте звезд» скоро появится новое имя. На официальном сайте проекта стали известны имена финалистов конкурса.
На ростовском «Проспекте звезд» скоро появится новое имя. На официальном сайте проекта стали известны имена финалистов конкурса.
В тройку вошли: математик Иосиф Ворович, доктор медицинских наук Пётр Коваленко и актриса Зинаида Шарко.
Чье имя в итоге появится на донской аллее славы, решат горожане. Оставить свой голос за кандидатов можно на сайте проекта.
Установить памятный знак планируют в мае.