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16:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Ростова могут проголосовать за новое имя на «Проспекте звёзд»

На ростовском «Проспекте звезд» скоро появится новое имя. На официальном сайте проекта стали известны имена финалистов конкурса.

В тройку вошли: математик Иосиф Ворович, доктор медицинских наук Пётр Коваленко и актриса Зинаида Шарко.

Чье имя в итоге появится на донской аллее славы, решат горожане. Оставить свой голос за кандидатов можно на сайте проекта.

Установить памятный знак планируют в мае.

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