Бегущий из Волгограда в Берлин марафонец преодолел почти половину пути

Почти месяц Кирилл совершает забег с целью объединения трех памятников, стоящих в трех разных городах, связанных триптихом «Меч Победы».

Первая часть триптиха «Тыл — фронту» находится в Магнитогорске, вторая, монумент «Родина-мать зовет!», — в Волгограде, третья, «Воин-освободитель», — в Берлине.

Известно, что когда спортсмен бежал по Воронежской области, он упал в распутицу на мокрую землю и повредил ногу. Несмотря на это, отважный спортсмен продолжил бег. Часть пути пришлось преодолевать на обезболивающих препаратах.

1 апреля он был уже в Брянской области. Это почти половина пути, который составляет 2600 километров. Интересно, что в Клинцах Брянской области ночлег спортсменту предоставила семья велосипедиста, который намеревается на двух колесах «пересечь всю Россию».