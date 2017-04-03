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16:34 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Бегущий из Волгограда в Берлин марафонец преодолел почти половину пути

Марафонец из Магнитогорска Кирилл Фронюк, совершающий забег из Волгограда в Берлин, уже достиг Беларуси, сообщает ВДТВ со ссылкой на страничку спортстмена в соцсетях.

Почти месяц Кирилл совершает забег с целью объединения трех памятников, стоящих в трех разных городах, связанных триптихом «Меч Победы».

Первая часть триптиха «Тыл — фронту» находится в Магнитогорске, вторая, монумент «Родина-мать зовет!», — в Волгограде, третья, «Воин-освободитель», — в Берлине.

Известно, что когда спортсмен бежал по Воронежской области, он упал в распутицу на мокрую землю и повредил ногу. Несмотря на это, отважный спортсмен продолжил бег. Часть пути пришлось преодолевать на обезболивающих препаратах.

1 апреля он был уже в Брянской области. Это почти половина пути, который составляет 2600 километров. Интересно, что в Клинцах Брянской области ночлег спортсменту предоставила семья велосипедиста, который намеревается на двух колесах «пересечь всю Россию».

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