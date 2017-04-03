Кубанская больница заплатит ребенку 250 тысяч рублей за свою ошибку

Девятилетняя девочка, упавшая с велосипеда, была госпитализирована в травматологическое отделение МБУЗ «Тимашевская ЦРБ». У ребенка был диагностирован закрытый перелом нижней трети левой плечевой кости со смещением. Однако лечение было проведено неверно, и ребенок получил осложнение.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с центральной районной больницы материального и морального вреда в пользу пострадавшей несовершеннолетней. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с организации взыскана сумма в размере более 250 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.