Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Американка умерла от лечения куркумой
Названо количество пострадавших при взрыве в метро Петербурга
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
«Спартак» отсудил у бразильского клуба около €1 млн за Кариоку
«Вашингтону» осталось 3 очка для победы в регулярке НХЛ: обзор
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
«Не только теракт»: Путин о причинах взрывов в Петербурге
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубанская больница заплатит ребенку 250 тысяч рублей за свою ошибку

КРАСНОДАР, 3 апреля, РИА ФедералПресс. Больница на Кубани заплатит семье 250 тысяч рублей. Все это из-за неправильного лечения ребенка, получившего осложнения после перелома костей.

Девятилетняя девочка, упавшая с велосипеда, была госпитализирована в травматологическое отделение МБУЗ «Тимашевская ЦРБ». У ребенка был диагностирован закрытый перелом нижней трети левой плечевой кости со смещением. Однако лечение было проведено неверно, и ребенок получил осложнение.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с центральной районной больницы материального и морального вреда в пользу пострадавшей несовершеннолетней. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с организации взыскана сумма в размере более 250 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Верните, как было». К пострадавшим от ремонта шоссе Авиаторов в Гумраке вышли чиновники и депутаты
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь