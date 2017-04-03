Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 22 апреля
В весенней уборке города примут участие сотрудники администраций и предприятий.
В весенней уборке города примут участие сотрудники администраций и предприятий.
Первый общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля, сообщил глава городской администрации Сергей Белов.
В очистке города от мусора, скопившегося за зиму, примут участие сотрудники администраций и предприятий, а также представители бизнеса. К субботнику могут присоединиться и неравнодушные нижегородцы.
Масштабная городская уборка начнется в Нижнем Новгороде 22 апреля.