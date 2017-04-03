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15:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 22 апреля

В весенней уборке города примут участие сотрудники администраций и предприятий.

Первый общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля, сообщил глава городской администрации Сергей Белов.

В очистке города от мусора, скопившегося за зиму, примут участие сотрудники администраций и предприятий, а также представители бизнеса. К субботнику могут присоединиться и неравнодушные нижегородцы.

Масштабная городская уборка начнется в Нижнем Новгороде 22 апреля.

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