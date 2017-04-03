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16:08 (мск), источник: ТАСС

Приватизация недостроенной телебашни в Екатеринбурге отменена

Решение принято «в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Приватизация недостроенной телевизионной башни в центре Екатеринбурга, которую ранее свердловские власти выставили на аукцион, отменена. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили ТАСС в Министерстве по управлению госимуществом региона.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства об отмене приватизации недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. В документе говорится, что приватизация отменяется в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга. ГКУ “Фонд имущества Свердловской области” в ближайшее время отменит аукцион по продаже телебашни», — уточнили в министерстве.

Недостроенная телебашня высотой 361 метр расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации. Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

Фонд имущества Свердловской области 21 февраля выставил на продажу в электронной форме на аукционе объект незавершенного строительства — радиотелевизионную передающую станцию и земельный участок с кадастровым номером площадью 46 тыс. 822 кв. м, расположенные в центре Екатеринбурга. Начальная цена продажи — 652 млн 772 тыс. 197 рублей 26 копеек.

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