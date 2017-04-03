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16:07 (мск), источник: ТАСС

Суд в Новосибирске взыскал с мошенников более 200 млн рублей в пользу государства

С 2007 года по 2009 год они обманом похитили деньги со счетов сибирского филиала ФГУП «ФТ- Центр».

Источник: AP 2017

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска взыскал в пользу государства более 200 млн рублей, похищенных организованной преступной группой (ОПГ), в которую входили некоторые руководители филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных технологий» (ФТ-Центр) по Сибирскому федеральному округу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Суд 31 марта удовлетворил иск прокуратура области <…> о взыскании с Устиновой Ольги, Устинова Вячеслава, Гончарова Евгения, Русаковой Ирины и Вашнева Виктора причиненного РФ ущерба в размере 219,54 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 15 декабря 2015 года Новосибирский областной суд признал указанных участников ОПГ виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Установлено, что с 2007 года по 2009 год они обманом похитили деньги со счетов сибирского филиала ФГУП «ФТ- Центр». Евгений Гончаров на тот момент занимал должность директора этого филиала, а Ольга Устинова была в нем начальником одного из отделов. Злоумышленники от имени унитарного предприятия заключали договоры оказания услуг и составляли акты об их исполнении с подконтрольными юридическими лицами. Фактически услуги по договорам оказаны не были, но оплата производилась.

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