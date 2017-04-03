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15:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии началась доставка пенсий в повышенном размере

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С сегодняшнего дня началась доставка пенсий в повышенном размере, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.

Источник: Башинформ

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля этого выросли на 1,5 процента.

В итоге средний размер социальной пенсии в Башкортостане составил 8 797 рублей, или 129 процентов к прожиточному минимуму пенсионера. Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы достиг 13 894 рублей. Одновременно повышены и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля доиндексированы на 0,38 процента.

С учетом индексации 1 февраля на 5,4 процента общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составляет 5,8 процента. В итоге средний размер страховой пенсии по старости с 1 апреля в Башкортостане составил 12 989 рублей (190,4 процента к прожиточному минимуму пенсионера).

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) с 1 апреля составляет 78,58 рубля.

Пенсии в повышенном размере получат 951,8 тысячи пенсионеров республики, в том числе 97,5 тысячи пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Для финансирования выплаты пенсий в повышенном размере дополнительно потребуется 38,2 млн рублей в месяц, финансированием они обеспечены, отметили в Отделении Пенсионного фонда по РБ.

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