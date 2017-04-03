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17:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани откроют первый приют для беременных

В Казани откроют первый приют для беременных и женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Сообщается, что грант выиграла автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства “Умиление”».

 — Финансирование проекта начнется после 20 апреля. Но, а первая мама заезжает уже в начале месяца, — говорится в сообщении.

В приюте женщинам будут оказывать психологическую, юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве. Кроме того, женщин научат навыкам ведения семейного бюджета, домашнего хозяйства и ухода за детьми.

Помимо Казани, такие приюты откроются в Екатеринбурге, Магнитогорске, Угличе, Сарапуле, Шахтах и Нерчинске.

Отметим, что в 2016—2017 годах победителями конкурса «Православная инициатива» стали 267 проектов. Общая сумма грантов составила 115 миллионов рублей.

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