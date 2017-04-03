В Казани откроют первый приют для беременных
В Казани откроют первый приют для беременных и женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает
В Казани откроют первый приют для беременных и женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает
Сообщается, что грант выиграла автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства “Умиление”».
— Финансирование проекта начнется после 20 апреля. Но, а первая мама заезжает уже в начале месяца, — говорится в сообщении.
В приюте женщинам будут оказывать психологическую, юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве. Кроме того, женщин научат навыкам ведения семейного бюджета, домашнего хозяйства и ухода за детьми.
Помимо Казани, такие приюты откроются в Екатеринбурге, Магнитогорске, Угличе, Сарапуле, Шахтах и Нерчинске.
Отметим, что в 2016—2017 годах победителями конкурса «Православная инициатива» стали 267 проектов. Общая сумма грантов составила 115 миллионов рублей.