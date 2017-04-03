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17:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина запретила на 3 года въезд в страну российскому актеру

Ранее власти отказали российской артистке Елене Воробей во въезде в Киев, где у нее был запланирован спектакль.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украина запретила на три года въезд на территорию страны российскому актеру Максиму Самарскому из-за посещения им Крыма, сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

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Ранее власти отказали российской артистке Елене Воробей во въезде в Киев, где у нее был запланирован спектакль. Актриса сообщила об этом в Instagram, извинилась перед зрителям, которые купили билеты на спектакль, но не смогут увидеть его. Погранслужба Украины объяснила, что Воробей запретили въезд в страну из-за посещения ею Крыма.

«Вчера наши пограничники запретили въезд на три года российским актерам Самарскому и Лебенбаум, более известной как Елена Воробей, за нарушение порядка въезда… (в Крым — ред.)», — написал Троян на своей странице в Facebook.

При этом в МВД отметили, что Самарский ехал в Украину вместе с актерами, которые должны были играть спектакль в Киеве.

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, «создают угрозу национальной безопасности» страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В целом список расширился до 83 персон. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Кабмин Украины в свою очередь принял решение, согласно которому Госкино больше не имеет права выдавать прокатные удостоверения на фильмы с участием актеров, попавших в список. Решение об аннулировании прокатных лицензий и выдаче лицензий по каждому конкретному фильму принимает Госкино.

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