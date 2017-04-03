Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Последние данные о взрыве в метро Петербурга
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Три заблуждения о яйцах в детском меню
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
"Закрыты все станции": В метро Петербурга не пускают людей - СМИ
«Это не учения»: НАТО о переброске войск к РФ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Спасибо, что выбрала меня!": Гузеева обратилась к дочери
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
10Европейские деревья года
16:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске усилили меры безопасности на транспорте после терактов в Санкт-Петербурге

Меры безопасности усилены не только в метрополитене, но на всем общественном транспорте, рассказали в мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске усилили меры безопасности на транспорте после терактов в Санкт-Петербурге, об этом «Вестям» рассказали в мэрии Новосибирска.

«Меры безопасности в метрополитене по линии МВД усилены, производится обход станций с целью выявления оставленных бесхозных предметов, всем службам метрополитена и наземного транспорта Новосибирска отправлены телефонограмму с требованием усиления мер безопасности, проявления особой бдительности и тщательного досмотра всех зон и остановочных пунктов транспорта», — заявил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Роман Дронов.

Читайте также
Около 10 человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене

Сегодня приблизительно в 14.30 мск на синей ветке в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По словам очевидцев, инцидент случился на станции метро «Сенная площадь"​. Позже источник в экстренных службах «РИА Новости» сообщил, что в метро, по предварительным данным, произошли два взрыва — на станции метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По предварительной информации, 10 человек погибли, около 50 пострадали. Все входы и выходы из метрополитена закрыты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тысячи людей без света, поваленные деревья, сорванные крыши: в области бушует ураган
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь