В Новосибирске усилили меры безопасности на транспорте после терактов в Санкт-Петербурге
Меры безопасности усилены не только в метрополитене, но на всем общественном транспорте, рассказали в мэрии Новосибирска.
Меры безопасности усилены не только в метрополитене, но на всем общественном транспорте, рассказали в мэрии Новосибирска.
В Новосибирске усилили меры безопасности на транспорте после терактов в
«Меры безопасности в метрополитене по линии МВД усилены, производится обход станций с целью выявления оставленных бесхозных предметов, всем службам метрополитена и наземного транспорта Новосибирска отправлены телефонограмму с требованием усиления мер безопасности, проявления особой бдительности и тщательного досмотра всех зон и остановочных пунктов транспорта», — заявил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Роман Дронов.
Сегодня приблизительно в 14.30 мск на синей ветке в
По предварительной информации, 10 человек погибли, около 50 пострадали. Все входы и выходы из метрополитена закрыты.