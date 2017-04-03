В Новосибирске усилили меры безопасности на транспорте после терактов в Санкт-Петербурге, об этом «Вестям» рассказали в мэрии Новосибирска.

«Меры безопасности в метрополитене по линии МВД усилены, производится обход станций с целью выявления оставленных бесхозных предметов, всем службам метрополитена и наземного транспорта Новосибирска отправлены телефонограмму с требованием усиления мер безопасности, проявления особой бдительности и тщательного досмотра всех зон и остановочных пунктов транспорта», — заявил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Роман Дронов.