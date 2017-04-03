Техника времен ВОВ откроет шествие «Бессмертного полка» в Ростове 9 мая

Согласно информации из официальных источников, в День Победы ростовчане смогут увидеть восстановленные «Катюшу», танк Т-34, полуторку, Willys и бронеавтомобили.

Сбор участников акции «Бессмертный полк» в Ростове состоится на площади Карла Маркса в 8.00. Мероприятие начнется с возложения цветов к Вечному огню. В 9.00 колонна начнет шествие по улицам города.

Регистрация для участия в мероприятии не требуется. С собой нужно взять портреты родственников — фронтовиков и цветы.