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17:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Техника времен ВОВ откроет шествие «Бессмертного полка» в Ростове 9 мая

Техника времен Великой Отечественной войны, найденная поисковиками, откроет шествие «Бессмертного полка» в Ростове 9 мая.

Согласно информации из официальных источников, в День Победы ростовчане смогут увидеть восстановленные «Катюшу», танк Т-34, полуторку, Willys и бронеавтомобили.

Сбор участников акции «Бессмертный полк» в Ростове состоится на площади Карла Маркса в 8.00. Мероприятие начнется с возложения цветов к Вечному огню. В 9.00 колонна начнет шествие по улицам города.

Регистрация для участия в мероприятии не требуется. С собой нужно взять портреты родственников — фронтовиков и цветы.

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