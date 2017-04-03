Молочные кухни Нижнего Новгорода начнут пробную поставку своей продукции в семь детсадов города

Согласно информации, поставка будет осуществляться в детсады №№ 212 и 322 Московского района, детсады №№ 58, 469 и 39 Нижегородского района, а также детсады №№ 18 и 59 Советского района с 1 апреля 2017 года.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует выделить дополнительные 6,5 млн. рублей на производство продукции молочных кухонь.