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17:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Молочные кухни Нижнего Новгорода начнут пробную поставку своей продукции в семь детсадов города

Как сообщается в материалах на сайте горадминистрации, поставки будут проходить в рамках пилотного проекта «Здоровое питание нашим детям».

Согласно информации, поставка будет осуществляться в детсады №№ 212 и 322 Московского района, детсады №№ 58, 469 и 39 Нижегородского района, а также детсады №№ 18 и 59 Советского района с 1 апреля 2017 года.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует выделить дополнительные 6,5 млн. рублей на производство продукции молочных кухонь.

В связи с увеличением льготных категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатной продукции молочных кухонь Нижнего Новгорода, необходимо выпустить больше кисло-молочных продуктов. Для этих нужд кухням требуется дополнительные 6,495 млн. рублей, в настоящее время в бюджете 2017 года на эти цели заложено 154,6 млн. рублей.

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