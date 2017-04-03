Молочные кухни Нижнего Новгорода начнут пробную поставку своей продукции в семь детсадов города
Как сообщается в материалах на сайте горадминистрации, поставки будут проходить в рамках пилотного проекта «Здоровое питание нашим детям».
Как сообщается в материалах на сайте горадминистрации, поставки будут проходить в рамках пилотного проекта «Здоровое питание нашим детям».
Согласно информации, поставка будет осуществляться в детсады №№ 212 и 322 Московского района, детсады №№ 58, 469 и 39 Нижегородского района, а также детсады №№ 18 и 59 Советского района с 1 апреля 2017 года.
Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует выделить дополнительные 6,5 млн. рублей на производство продукции молочных кухонь.
В связи с увеличением льготных категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатной продукции молочных кухонь Нижнего Новгорода, необходимо выпустить больше