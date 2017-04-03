Трамваи «Витязь-М» за две недели перевезли 100 тысяч пассажиров

Новые трамваи «Витязь-М» за две недели работы перевезли 100 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Московские «Витязи», или Как меняется трамвайная сеть столицы

По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, москвичи положительно отзываются о новых трамваях «Витязь-М», они пользуются большой популярностью у пассажиров.

Современные трамваи «Витязь-М» курсируют на маршруте № 17. В будущем новый транспорт появится на других линиях — в течение трех лет поставят около трехсот трамваев.