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20:36 (мск), источник: m24.ru

Трамваи «Витязь-М» за две недели перевезли 100 тысяч пассажиров

Современные трамваи «Витязь-М» курсируют на маршруте № 17.

Источник: Москва 24

Новые трамваи «Витязь-М» за две недели работы перевезли 100 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, москвичи положительно отзываются о новых трамваях «Витязь-М», они пользуются большой популярностью у пассажиров.

Современные трамваи «Витязь-М» курсируют на маршруте № 17. В будущем новый транспорт появится на других линиях — в течение трех лет поставят около трехсот трамваев.

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