Казанское метро переходит на усиленный режим безопасности

На станции уже стянуты дополнительные силы правоохранительных органов, вопросы дальнейшего обеспечения безопасности решаются на экстренно созванном совещании.

«В данный момент идет совещание всех правоохранительных органов — и полиция, и ФСБ. В него также вошел мой заместитель по безопасности. Принимаем решение, как будем усиливать меры безопасности. На данный момент уже началось усиление. Мы вводим дополнительных людей, дополнительных полицейских, будем стараться досматривать сто процентов всех пассажиров на предмет обнаружения взрывчатых веществ», — рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Сколько именно времени метро пробудет в «осадном режиме», пока неизвестно. Эти вопросы решаются совместно с правоохранительными органами, как и вопросы дополнительной безопасности казанского метрополитена.