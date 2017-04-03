Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
У легких нашли новые функции
"Оставил портфель и ушел": очевидцы о взрыве в метро Петербурга
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Не только теракт»: Путин о причинах взрывов в Петербурге
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанское метро переходит на усиленный режим безопасности

(Казань, 3 апреля, «Татар-информ», Александр Елисеев). После произошедшего в Санкт-Петербурге казанское метро перешло на усиленный режим безопасности.

Источник: ИА Татар-информ

На станции уже стянуты дополнительные силы правоохранительных органов, вопросы дальнейшего обеспечения безопасности решаются на экстренно созванном совещании.

«В данный момент идет совещание всех правоохранительных органов — и полиция, и ФСБ. В него также вошел мой заместитель по безопасности. Принимаем решение, как будем усиливать меры безопасности. На данный момент уже началось усиление. Мы вводим дополнительных людей, дополнительных полицейских, будем стараться досматривать сто процентов всех пассажиров на предмет обнаружения взрывчатых веществ», — рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

Сколько именно времени метро пробудет в «осадном режиме», пока неизвестно. Эти вопросы решаются совместно с правоохранительными органами, как и вопросы дополнительной безопасности казанского метрополитена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казань в третий раз примет интерактивный форум Russian PR Week
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь