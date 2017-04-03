Суд оштрафовал УК, допустившую затопление квартиры жильца многоквартирного дома

В обоснование истец указал, что в начале февраля 2014 года произошел залив его квартиры, расположенной на 9-м этаже дома по ул. Инженерной в г. Калининграде. Причиной залития оказался разрыв заглушки на водопроводе холодной воды (пожарном водопроводе) на техническом этаже, расположенном над квартирой истца. Стоимость восстановительного ремонта квартиры составила 115 235 рублей.

Истец обращался к ответчику с требованием о возмещении ущерба. Поскольку управляющая компания не отреагировала на обращение истца, он направил исковое заявление в суд, прокомментировали ИА Прибыль RU в пресс-службе Калининградского областного суда.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Учитывая, что организация в силу закона, условий договора управления многоквартирным домом отвечает за безопасную эксплуатацию общего имущества дома и обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, суд пришел к выводу, что повреждение имущества истца произошло по вине ООО «УК Управдом». Поскольку ответчик не обеспечил своевременный технический осмотр и устранение технических неисправностей в системе водоснабжения, он обязан возместить ущерб, причиненный имуществу истца.

А поскольку организация нарушила права истца как потребителя, суд счел, что с ответчика должны быть взысканы компенсация морального вреда и штраф на основании ст.ст. 13, 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300−1 «О защите прав потребителей».

Районный суд решил взыскать с ООО «Управляющая компания Управдом» в пользу Х. стоимость восстановительного ремонта квартиры в размере 115 235 рублей, расходы на оплату отчета об оценке в размере 4 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 59 117 рублей 50 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей, а всего 186 352 рубля 50 копеек.

На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.