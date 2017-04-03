В метро Нижнего Новгорода усилены меры безопасности
Меры безопасности усилены после взрывов в петербургском метро.
Меры безопасности усилены после взрывов в петербургском метро.
Меры безопасности усилены в нижегородском метро после взрывов в
3 апреля прогремели взрывы на станциях «Технологический институт» и «Сенная» петербургского метро. По предварительной информации погибли 10 человек, 50 пострадали.
«Оснований для беспокойства у нижегородцев нет. Вместе с тем в нижегородском метрополитене усилены меры безопасности, идет планомерная работа с полицией и УВДТ на транспорте», — сообщили в