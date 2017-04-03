В метро Нижнего Новгорода усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены в нижегородском метро после взрывов в Санкт-Петербурге, сообщили «АиФ-НН» в пресс-службе управления ФСБ России по Нижегородской области.

3 апреля прогремели взрывы на станциях «Технологический институт» и «Сенная» петербургского метро. По предварительной информации погибли 10 человек, 50 пострадали.