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17:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В метро Нижнего Новгорода усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены после взрывов в петербургском метро.

Меры безопасности усилены в нижегородском метро после взрывов в Санкт-Петербурге, сообщили «АиФ-НН» в пресс-службе управления ФСБ России по Нижегородской области.

3 апреля прогремели взрывы на станциях «Технологический институт» и «Сенная» петербургского метро. По предварительной информации погибли 10 человек, 50 пострадали.

«Оснований для беспокойства у нижегородцев нет. Вместе с тем в нижегородском метрополитене усилены меры безопасности, идет планомерная работа с полицией и УВДТ на транспорте», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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