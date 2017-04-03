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18:11 (мск), источник: РИА Крым

Во всех крымских церквях на Пасху будут дежурить пожарные

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). В преддверии праздника Пасхи крымские спасатели проверят все культовые религиозные учреждения в Республике. К профилактическим обследованиям представители МЧС приступят уже на этой неделе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил замначальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности Главного управления МЧС РФ по Крыму Максим Грамотный.

«На завтра запланирована совместная работа по изучению пожарно-технического минимума с представителями православной конфессии. Также будут проведены практические занятия по применению первичных средств пожаротушения, а также по применению средств по борьбе с огнем. Данный вопрос стоит на остром контроле главного управления МЧС России по РК», — подчеркнул он.

Максим Грамотный отметил, что накануне праздника спасатели перейдут на усиленный режим работы. В этот период в церквях и храмах будут дежурить пожарные.

«Согласно распоряжению, Главное управление МЧС по РК будет переведено на усиленный вариант несения службы. Каждый храм, каждая церковь будет обеспечена дежурством представителя МЧС: это будет или представитель государственного пожарного надзора, или представитель государственной противопожарной службы. Обеспечение пожарной безопасности в церковных учреждениях будет стопроцентное», — заверил он.

По его данным, в настоящий момент на территории Республики находится порядка 176 храмов и церквей.

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