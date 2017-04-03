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17:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на уборку улиц вышли «Чистики» и машины-пылесосы

Сегодня, 3 апреля, на улицы Центрального района Воронежа для механизированной уборки тротуаров впервые вышли подметальные машины Karcher.

Как сообщили в мэрии, при максимально простой конструкции такие агрегаты отличаются хорошей манёвренностью, что позволяет производить уборку в труднодоступных местах.

«Сегодня в первый раз в этом сезоне мы выпустили пылесосы на тротуары района. Сначала сотрудники комбината благоустройства района вручную убирают мусор, зачищают прилотковую часть дороги, после этого проходит пылесос, окончательно “полирует” и доводит уборку до конца. От ручного труда мы, конечно, не уйдем, но механизированная уборка позволяет быстро и качественно убирать улицы, при этом уменьшается время уборки, а её качество только растет», — отметил директор комбината благоустройства Центрального района Алексей Спицын.

За чистоту тротуаров в Центральном районе теперь также отвечают и машины «Чистик» с навесным поливомоечным оборудованием.

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