В Воронеже на уборку улиц вышли «Чистики» и машины-пылесосы

Как сообщили в мэрии, при максимально простой конструкции такие агрегаты отличаются хорошей манёвренностью, что позволяет производить уборку в труднодоступных местах.

«Сегодня в первый раз в этом сезоне мы выпустили пылесосы на тротуары района. Сначала сотрудники комбината благоустройства района вручную убирают мусор, зачищают прилотковую часть дороги, после этого проходит пылесос, окончательно “полирует” и доводит уборку до конца. От ручного труда мы, конечно, не уйдем, но механизированная уборка позволяет быстро и качественно убирать улицы, при этом уменьшается время уборки, а её качество только растет», — отметил директор комбината благоустройства Центрального района Алексей Спицын.

За чистоту тротуаров в Центральном районе теперь также отвечают и машины «Чистик» с навесным поливомоечным оборудованием.